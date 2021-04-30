В Гродно изменился график отключения горячей воды

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В график отключения горячей воды для проведения плановых работ в Гродно внесены изменения, сообщили БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".

Плановый ремонт теплосетей, требующий отключения горячей воды, начнется в Гродно с 19 мая. Работы будут проводиться поэтапно.

"Ремонтные и профилактические работы на теплосетях II зоны, запланированные ранее на июнь текущего года, переносятся на август, а работы в районах улиц, относившихся ранее к IV зоне, перенесены на июнь", - пояснили в "Гродноэнерго".

Обновленный график выглядит следующим образом. Первые отключения горячей воды пройдут в Гродно с 19 по 31 мая. В зону отключения войдут часть центра города, а также район проспекта Космонавтов и улицы Захарова.

Второй этап отключения - с 9 по 21 июня - затронет микрорайоны Девятовка и Грандичи, а также районы улиц Менделеева, Щорса, Пролетарской.

В третью зону отключения с 7 по 19 июля войдет занеманская часть города - микрорайоны Вишневец, Южный, Принеманский, Ольшанка и Фолюш. Также горячую воду в эти сроки отключат в районе ТЭЦ-2 и промзоны "Аульс".

С 28 июля по 9 августа отключение горячей воды затронет часть центра города, территории от мини-ТЭЦ "Северная" до урочища Пышки, а также северную промышленную зону и микрорайоны Форты, Переселка, ул.Пушкина.-0-