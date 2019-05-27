В Гродно к приему отдыхающих готовы 5 пляжей

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к приему отдыхающих в этом сезоне подготовили пять пляжей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Виноградов.

Безопасно отдохнуть в черте города можно будет на озере Юбилейное. Здесь работает спасательная станция, подготовлены 2 пляжа. Еще три пляжа открыты на берегах Немана в районе спасательных станций Лососно и Центральная, а также в лесопарке Пышки, где работает спасательный пост.

"Завершены очистка дна, установка буйков, детских купален, обозначение мест для тех, кто не умеет плавать. Организовано дежурство спасателей. Приведены в порядок малые архитектурные формы, кабинки для переодевания, установлены души, питьевые фонтанчики", - отметил Сергей Виноградов.

В Гродненской области к 1 июня принять отдыхающих будут готовы более 40 пляжей. Спасатели-осводовцы напоминают, что безопасным отдых на воде может быть лишь в подготовленных для этого местах. Во время купального сезона в регионе будут работать 9 спасательных станций и 17 спасательных постов. Специалисты обследовали дно в районе пляжей. Каждый год после зимы там обнаруживаются самые разные предметы - от битых бутылок и обычного мусора до колес от крупной техники.

Пренебрежение правилами безопасного поведения на воде может стоить жизни. С начала года в Гродненской области утонули 8 человек. Последний случай произошел в конце минувшей недели. В реке Нетупа неподалеку от деревни Гнезно 24 мая было обнаружено тело 50-летней женщины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-