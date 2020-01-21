В Гродно мастера вручную обшивают купол Старого замка

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мастера вручную обшивают кровельной медью купол башни Старого замка, передает корреспондент БЕЛТА.

Продолжается первая очередь реконструкции Старого замка. Общестроительные работы идут на каменице, въездной башне, других объектах. Еще один значимый этап - обшивка купола въездной башни. Его диаметр составляет около 6 м, высота - 8 м. Каркас купола после своеобразной примерки на башне спустили на землю. Вокруг, чтобы на работу не влияла погода, возвели специальный шатер.

Мастер по кровле Святослав Бурмейстер объясняет, что практически все работы выполняются вручную. Так когда-то строили и наши предки, хотя сейчас используются современные подходы и материалы. Деревянный каркас купола обшивается кровельной мембраной, затем грани размечаются веревочной сеткой, сам лист меди закрепляется на положенном месте лишь после тщательной примерки.

Сложность работы и в том, что выполняется она по технологии двойного вертикального и двойного горизонтального фальца. "Швы в этом случае буквально герметичны. Говоря простыми словами, если купол перевернуть и наполнить водой, как бокал, то протекать он не будет. Технология сложная, но и надежность высокая", - говорит Святослав Бурмейстер.

Святослав Бурмейстер

Используется в работе специальная кровельная медь, покрытая тончайшим слоем олова. Со временем кровля потемнеет и будет выглядеть так, как в старину. На каждую из восьми граней уходит до 40 листов меди. Сейчас готовность купола около 30%. Работы по обшивке его, а также пятиметрового шпиля планируется завершить к весне. Тогда же купол окончательно установят на башню.

В управлении культуры Гродненского облисполкома рассказали, что общестроительные работы первой очереди реконструкции планируется завершить к лету 2020 года.

Одновременно ведется работа по разработке интерьеров, в том числе каплицы, королевской бани, алебастрового зала и покоев чиновника. Предусмотрены разные виды работ - живопись, элементы из дерева, железа и других материалов. "Белреставрация", в частности, приступила к изготовлению витражей. Одновременно специалистами Гродненского областного историко-археологического музея разрабатывается концепция экспозиций в этих помещениях.

Также ведутся подготовительные работы второй очереди. Произведены необходимые обмеры здания. От стен дворца на новое место хранения перемещены остатки верхней церкви, запланированы масштабные археологические исследования.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория.-0-

Фото Леонида Щеглова