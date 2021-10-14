В Гродно милиция выявила более 20 нелегалов: их вышлют на родину

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция выявила более 20 иностранцев без документов, позволяющих легально находиться в Беларуси. Их вышлют на родину, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Администрация хостела в центре Гродно сообщила в милицию об иностранцах, собиравшихся заселиться в гостиницу. Для уточнения соблюдения миграционного законодательства в Ленинский РОВД доставили 24 граждан Ирака.

"С учетом того, что документов, подтверждающих легальный статус пребывания на территории нашей страны, у них не оказалось, в соответствии с законодательством они будут высланы за пределы Республики Беларусь в государство, гражданами которого являются", - добавили в милиции.-0-