В Гродно на аукционе продали дворец XVIII века

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дворцовый комплекс XVIII века в центре Гродно продан на аукционе за Br1,7 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

Аукцион прошел сегодня в здании комитета государственного имущества облисполкома. Единственным лотом было историческое здание на улице Ожешко, 20, ранее он принадлежало князьям Четвертинским. Дворец, расположенный в парке им. Жилибера, многократно перестраивался и менял владельцев. После войны до 2014 года здесь располагалась военная комендатура. Сейчас дворец пустует. Трехэтажное здание площадью почти 2 тыс. кв.м имеет статус историко-культурной ценности. Площадь земельного участка - почти 0,9 га.

На аукцион заявились четыре участника. Стартовая цена - Br657 тыс. - во время торгов увеличилась в более чем 2,5 раза. Новым владельцем объекта стал гродненский парк аттракционов. "Мы распложены на территории парка им. Жилибера. Видим необходимость в расширении. Говорить о каких-то конкретных решениях пока преждевременно. Задумок масса: дворец - а исторический облик объекта будет обязательно сохранен - станет местом туристического притяжения. Есть задумки по созданию места для креативной творческой молодежи", - рассказал директор парка аттракционов Павел Ковалевич.

По условиям торгов, новый собственник объекта может реконструировать его под объект административного, культурно-просветительского назначения. Ввести объект в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции необходимо в течение четырех лет.

Заместитель председателя комитета государственного имущества Гродненского облисполкома Светлана Лендина рассказала, что с начала года в регионе в хозяйственный оборот было вовлечено почти два десятка объектов неиспользуемого имущества. В Гродно, в частности, с аукциона был продан бывший пивзавод. Комплекс зданий пивоваренного завода внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. Он находится в историческом центре города на берегу Немана рядом со Старым мостом. Новый собственник планирует создать здесь объекты туристической инфраструктуры. На аукцион также выставлены каменные и деревянные здания в историческом центре Гродно по улицам Мицкевича, 17 Сентября и Горького.-0-