В Гродно на каникулах детям предложат активности на свежем воздухе

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно педагоги дополнительного образования организуют на каникулах досуговые и игровые программы во дворах жилых домов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Андрей Семанчик

"Решили попробовать внедрить новые формы работы, уйти от традиционной кружковой работы, перенести ее на свежий воздух. Несколько раз в неделю педагоги центров творчества детей и молодежи "Спектр" и "Прамень" будут приезжать во дворы в спальных районах города и проводить мастер-классы, игры и развлекательные программы для детей разного возраста", - рассказал Андрей Семанчик. Он подчеркнул, что все будет проходить в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами.

Стартовой локацией акции стал двор по улице Терешковой. Детям предложили развлечения на любой вкус: подвижные и активные игры, танцы, конструкторы, баталии в шахматы или шашки, мастер-классы по рукоделию и рисованию. Напоследок участников ждало сладкое угощение. Развлекательную программу организовали также в одном из дворов спального района Ольшанка.

Андрей Семанчик рассказал еще об одном летнем нововведении. На каникулярные рельсы переведен городской образовательный портал. На нем в учебное время были представлены видеоуроки от ведущих педагогов по основным темам школьной программы. "Сейчас на базе портала регулярно будут транслироваться онлайн-занятия от специалистов учреждения допобразования. Здесь будут размещаться записи мастер-классов, например, по декоративно-прикладному искусству", - рассказал Андрей Семанчик.

Возможности портала будут использоваться для трансляций занятий и мероприятий из оздоровительных лагерей, работающих в круглосуточном режиме. Это сделано прежде всего для родителей, которые смогут увидеть, чем заняты их дети.

Для детей на каникулах доступна спортивная база всех учреждений образования. В центрах творчества детей и молодежи "Спектр" и "Прамень" и комнатах по месту жительства продолжится и традиционная кружковая работа.-0-

Фото Леонида Щеглова