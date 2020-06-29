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29 июня 2020, 17:26

В Гродно начал работать модуль для бесконтактного забора анализов на COVID-19

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29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Модульная лаборатория для бесконтактного забора биоматериалов на коронавирус начала работать в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Модуль, обустроенный на базе стандартного морского контейнера, установлен у проходной Гродненской областной инфекционной клинической больницы. Анализы здесь на платной основе смогут сдать те, кто планирует выехать за границу. Главная особенность модуля - отсутствие прямых контактов. Есть две зоны - пациента и медработника. В них есть система вентиляции, микроклимат, после каждого посетителя они обрабатываются дезсредствами. Используется сразу несколько степеней защиты. Например, медика и пациента разделяет специальное стекло, в которое вмонтированы противовирусные перчатки, с помощью которых и проводится забор биоматериала. Затем он уже поступает на анализ через дезинфицирующий барьер.

Главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Сергей Тихонович рассказал, что запись на сдачу анализов ведется дистанционно через интернет. Чтобы пациенты не пересекались между собой, каждого записывают на определенное время. Сейчас предварительная запись ведется с 8.10 до 12.20. По мере роста спроса на исследования график работы будет изменен.

Сегодня с работой нового модуля ознакомился председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. "Мир выходит из пандемии, открываются границы, но для выезда в некоторые страны необходима справка о том, что человек здоров. Для удобства граждан, которым по разным причинам необходимо отправиться за рубеж, и открываются такие лаборатории. Важно, что обеспечена безопасность как тех, кто сдает анализы, так и медработников", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что прогноз на развитие ситуации в регионе благоприятный. Снижается количество заразившихся, а также людей, проходящих лечение в стационарах и находящихся на самоизоляции. Это позволяет постепенно возвращать больницы к обычному режиму работы.

"В шести районах области уже возобновляются плановые операции. В Гродно больница №3 полностью перейдет на лечение своих пациентов. Если положительная тенденция сохранится, то в июле мы значительно сократим количество медучреждений, занимающих вирусом", - отметил Владимир Кравцов. Он обратил внимание, что все же не стоит ослаблять внимание к мерам профилактики и личной безопасности.

Ожидается, что модуль будет востребован и в дальнейшем. Его возможности будут использоваться при заборе биоматериала в случае других респираторных инфекций. Тем более что областная инфекционная больница и дальше продолжит работу по профилю.

Новый лабораторный модуль появился благодаря спонсорской помощи. Это совместная разработка гродненских медиков и ОАО "Табачная фабрика "Неман". "Одна из целей - вынести лабораторию за пределы больницы, чтобы людям было и удобнее, и спокойнее", - рассказал генеральный директор предприятия Юрий Чернышев. Это не первый опыт сотрудничества предприятия и медиков. Ранее, например, был обустроен дезбарьер для автоматизированной обработки выходящих из бокса врачей. Это гораздо удобнее и быстрее, чем обрабатывать костюм из пульверизатора, возрастает и качество обработки. Разработкой уже интересуются в других клиниках страны.-0-

Фото Леонида Щеглова

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