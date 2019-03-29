В Гродно начался ремонт основных городских магистралей

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно набирают темп работы по ремонту основных городских магистралей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Ремстройавтодор".

Первой была приведена в порядок ул. Горького. Здесь устранено более 700 кв.м ям. С 30 марта дорожники переходят на магистрали на въезде в город со стороны трассы М6 Минск-Гродно.

"Ямочный ремонт будет вестись на ул. Белуша до Румлевского моста, а также в районе проспекта Космонавтов. До начала работ специалисты проверили и, где это было необходимо, подняли в один уровень с дорогой люки ливневой канализации, - сообщили в КУП "Ремстройавтодор". - Ремонт городских дорог набирает темп: пока работает лишь один асфальтный завод, и нестабильная мартовская погода вносит свои коррективы. Но недостатка в материале для работы у дорожников в городе пока нет».

Вскоре ремонтные бригады будут работать и на улицах с меньшей интенсивностью движения. На следующей неделе в Гродно прибудет первая в области универсальная машина, оснащенная "термосом" для асфальтной смеси, горелкой, другим необходимым оборудованием. Она позволит бригадой из двух-трех человек оперативно и качественно проводить ремонты на узких, небольших улицах, где сложно работать большой и тяжелой технике.-0-