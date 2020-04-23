В Гродно начинают отключать отопление

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершается отопительный сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".

В связи с установившейся теплой погодой и дальнейшим благоприятным прогнозом в областном центре с 23 апреля начинается отключение отопления в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях и других объектах, запитанных от теплоисточников РУП "Гродноэнерго".

"Также будет отключено отопление жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных заведений. Системы отопления в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках решено перевести в режим протапливания", - отметили на предприятии.

В отделе энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома сообщили, что решения об отключении отопления также приняты практически во всех районах области. При этом социальные объекты будут переведены в режим протапливания.-0-