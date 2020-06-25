В Гродно наградили парня, который спас на озере 7-летнюю девочку

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА. В Гродно парня наградили за спасение 7-летней девочки, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В понедельник, 22 июня, бабушка с двумя внучками отдыхала на пляже озера Юбилейное. Одна из девочек отправилась к воде. Она поскользнулась или споткнулась - и ушла под воду. Даниил Апет вместе с друзьями отдыхал неподалеку и услышал крики о помощи. Вместе с другом, не раздумывая, бросились в воду. Через какое-то время Даниилу удалось отыскать девочку и достать ее из воды. Сейчас она в больнице под присмотром врачей.

"Юного героя вместе с его семей и друзьями пригласили в Гродненский горисполком. Начальник областного ведомства МЧС Дмитрий Лакиза вручил парню грамоту и наручные часы. Он выразил свое восхищение отвагой и неравнодушием молодого человека, а в адрес мамы прозвучали слова благодарности за хорошее воспитание сына", - сообщили в областном управлении МЧС.

Также парня поблагодарили за отважный поступок представители местной власти, областной организации ОСВОД, организаций города. Ему вручили почетные грамоты, подарки и высшую награду общества спасания на водах - знак "За заслуги".-0-