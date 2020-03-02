В Гродно накануне Дня милиции провели парад

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне профессионального праздника гродненские милиционеры прошли торжественным маршем по центру города, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк

Парад подразделений милиции - давняя гродненская традиция. Проводится он на протяжении последних лет. Сегодня участие в мероприятии приняли свыше 270 милиционеров, в том числе парадные коробки ГАИ, внутренних войск, ОМОНа и других подразделений. Также в торжественном марше были задействованы автомобили, мотоциклы. Традиционно в праздничной колонне двигался и автомобиль "Жигули" в желто-синей советской милицейской раскраске.

Первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома полковник милиции Александр Шастайло

Во время возложения венков

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Людмила Ракевич

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк отметил тесное взаимодействие на всех уровнях с милицией в плане профилактики. Результат такой работы, подчеркнул он, выражается в ежегодном снижении количества преступлений, а также в том, что каждый житель региона чувствует себя в безопасности на улицах и дома, во время массовых мероприятий.

Участники парада проследовали от Советской площади до памятника сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга, у здания УВД облисполкома. Торжественные мероприятия продолжились митингом, во время которого наградили отличившихся сотрудников.-0-

Фото Леонида Щеглова