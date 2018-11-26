В Гродно обсудили вопросы лечения и адаптации людей с гемофилией

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно во время областного этапа республиканского проекта "Школа гемофилии" обсудили актуальные вопросы лечения и адаптации людей, страдающих этим тяжелым недугом, сообщили БЕЛТА в Белорусской ассоциации больных гемофилией.

Инициатива реализована Белорусской ассоциацией больных гемофилией и Республиканским гемофилическим центром. "Школа гемофилии" собрала 24 ноября в Гродно более 40 жителей области с этим диагнозом.

"На учете с диагнозом "гемофилия" в стране находятся 580 человек. Все эти люди нуждаются в постоянном поддерживающем лечении и профилактике осложнений. Закупка лекарств и обеспечение ими всех пациентов осуществляются государством. Но самое главное, такие люди нуждаются в постоянной правовой и психологической поддержке. Ведь только в таком случае возможна нормальная адаптация", - отметили организаторы "Школы гемофилии".

Обсуждались юридические аспекты оказания медицинской помощи, а также вопросы касающиеся образования и трудоустройства, социальной поддержки лиц с инвалидностью. Во время мероприятия слушатели могли побеседовать с ведущими специалистами в этой области. С жителями Гродненской области встретились директор Республиканского гемофилического центра Владимир Змачинский, заведующий лабораторией патологии гемостаза РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Вячеслав Дмитриев, председатель правления Белорусской ассоциации больных гемофилией Сергей Зинкевич.

Гемофилия - редкое генетическое заболевание, характеризующееся нарушением свертываемости крови. Малейшая царапина, которая у здорового человека не вызывает никаких проблем, может привести к тяжелым и даже необратимым последствиям у человека, страдающего гемофилией.-0-