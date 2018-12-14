В Гродно определили самых красивых и талантливых работниц сферы ЖКХ области

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзный конкурс красоты "Супер Леди - 2018" прошел сегодня на сцене Гродненского областного драмтеатра: за корону боролись 12 работниц сферы ЖКХ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.

В конкурсе нет строгих ограничений по возрасту, росту и параметрам. Главное - работа в сфере коммунального хозяйства и бытового обслуживания региона. Первое место, а вместе с ним и корону, украшенную камнями и горным хрусталем, жюри присудило специалисту по кадрам предприятия "Гроднозеленстрой" Анастасии Атапович. Победительница призналась, что до конкурса ни разу не выступала на сцене.

"Среди участниц были диспетчер, швея, мастер производственного участка, юрисконсульт и представительницы других профессий. Для многих девушек это был первый опыт участия в подобных мероприятиях, ведь они не являются профессиональными моделями", - рассказал Борис Козелков.

Акцент в конкурсной программе был сделан на теме путешествий. Девушки исполняли зажигательные латиноамериканские танцы, дефилировали в строгом английском стиле, примеряли коллекцию шуб. Также они выходили на сцену в джинсовой одежде, вечерних платьях и национальных вышиванках. Решающим стал творческий конкурс, во время которого участницам необходимо было продемонстрировать свои умения, способности и таланты. Девушек ждали награды в нескольких номинациях, в том числе по итогам интернет-конкурса. После финала они отправятся в туристическую поездку по Беларуси.

К слову, накануне конкурса красавицы дали старт новогодней акции "Профсоюзы - детям" в Гродненской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением слуха, а также посетили с подарками Белорусское товарищество инвалидов по зрению.

Главная цель конкурса "Супер Леди" - популяризация работы в сфере ЖКХ. Проводится он в 4-й раз. За это время мероприятие стало заметной частью жизни региона. Не исключено, что в будущем аналогичный конкурс проведут и для работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве мужчин.-0-