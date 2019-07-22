В Гродно освоили выпуск картонных ложек

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Картонные ложки для замены одноразового пластика начала выпускать Гродненская типография, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Вишневский.
Производство новой продукции налажено из остатков сырья, не используемого в дальнейшей переработке. Получен и протокол результатов испытаний о безопасности продукта при использовании в пищевых целях.
"Одно из положений Директивы №7 предусматривает поэтапное снижение использования пластиковой и полиэтиленовой упаковки и замещение ее безопасными видами. Именно поэтому и запустили новую продукцию. Здесь отсутствует традиционный пластик: картон же рассчитан на полную переработку", - отметил Сергей Вишневский.
Картонные ложки активно использовались во время фестиваля солдатской каши, который в Гродно провели в рамках празднования Дня Независимости. Закупают ложки для замены пластиковой продукции и некоторые производители продуктов питания.
Сергей Вишневский отметил, что сегодня в индустрии пищевых продуктов растет спрос на экологичные решения. Поэтому прорабатывается вопрос расширения линейки упаковочной продукции, одноразовой посуды из картона.-0-
Фото Леонида Щеглова
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