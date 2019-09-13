В Гродно открыли общежитие для юных футбольных талантов со всей области

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в День города открыли общежитие для юных футбольных талантов из регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Под общежитие реконструировали ранее не используемое здание по улице Лермонтова. Кирпичное строение капитально отремонтировали, заменили окна и двери. Внутри есть все необходимое для комфортного проживания юных спортсменов. Здесь будут жить около 30 иногородних воспитанников спортивной школы футбольного клуба "Неман" в возрасте 14-17 лет. Их отбирали по всей области в течение полугода.

"Были разные мысли о том, как использовать это здание. Однако решили поддержать инициативу футбольного клуба. Такое решение позволит собирать в Гродно перспективных футболистов со всей области, готовить более качественный спортивный резерв. Ребята будут заниматься в хороших условиях с лучшими тренерами", - отметил во время церемонии открытия общежития председатель Гродненского горисполкома, председатель федерации футбола Гродненской области Мечислав Гой.

Открытие общежития приурочили ко Дню города, который Гродно отмечает 13 и 14 сентября. И это не единственный футбольный подарок: у новой школы в спальном районе Ольшанка вводится в строй поле с искусственным покрытием. Первый матч на нем проведут команды председателя горисполкома и команда ветеранов футбола.

"Развитию детского футбола в стране уделяется повышенное внимание, в том числе и за счет создания комфортных условий для подготовки. Открытие общежития в Гродно - очередной шаг на пути к этому", - отметил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов. Он подчеркнул, что федерация также окажет региону поддержку в этой сфере. Так, в 2020 году планируется открыть полноформатное футбольное поле с современным искусственным покрытием, освещением и трибунами в Волковыске. Также футбольное поле с искусственным покрытием размером 60 х 40 м в следующем году будет открыто в Гродно в районе улицы Белуша.

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов

Место для размещения общежития было выбрано не случайно: в шаговой доступности и места для тренировок, и общеобразовательная школа. Юные футболисты зачислены в спортивные классы: расписание уроков там составлено с учетом тренировочного процесса.

Председатель футбольного клуба "Неман" Иван Ворсович заверил, что в Гродно созданы необходимые условия для качественной подготовки спортсменов. Сегодня спортивная школа клуба располагает тремя полями с натуральным газоном, площадкой с искусственным покрытием. Кроме того, несколько лет назад был введен в эксплуатацию футбольный манеж, на базе которого проводятся матчи и тренировки в холодное время года. Сейчас в спортивной школе клуба занимаются около 550 детей.-0-

Председатель футбольного клуба "Неман" Иван Ворсович

Фото Леонида Щеглова