В Гродно открыли учебный центр с линиями переработки фруктов и овощей

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Современный учебный центр с технологическими линиями переработки сегодня торжественно открыли на базе инженерно-технологического факультета Гродненского государственного аграрного университета благодаря реализации проекта ЮНИДО "Поддержка и обучение предприятий пищевой промышленности в Гродненской области", передает корреспондент БЕЛТА.

"Закуплено оборудование на сумму более $300 тыс. В центре установлены современные технологические линии по переработке фруктов и овощей, получения соков, а также линия шоковой заморозки. Эти технологии будут использоваться в учебном процессе, а также для повышения квалификации и переподготовки кадров, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции", - отметил ректор Гродненского государственного аграрного университета Витольд Пестис.

Он подчеркнул, что ситуация, когда сельхозпродукция, которая могла бы быть произведена в Беларуси, закупается за рубежом, - недопустима. Причем продукция эта может быть экологически чистой. В Гродненском государственном аграрном университете также презентовали уникальную книгу, посвященную органическому земледелию.

"Открытие центра, к слову, позволит обучать новым технологиям получения высококачественной и конкурентоспособной продукции не только студентов и технологов, но и фермеров", - отметил Витольд Пестис. Фермеры наряду с представителями сельхозорганизаций, перерабатывающих предприятий стали первыми посетителями учебного центра. Причем учебный центр - лишь один из этапов возможного взаимодействия. Ученые готовы помочь производителю не только на стадии переработки продукции, но и на других этапах: выбора участка, сортов, средств защиты. Такое взаимовыгодные сотрудничество позволит выработать и новые подходы, технологии.

Первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук отметил, что аграрный университет не случайно стал базой для размещения учебного центра. Основная его задача - подготовка высококачественных специалистов. Способствовать этому будет и опытный состав профессоров и преподавателей, а также возможность закрепить полученные знания на практике, разобраться в технологических нюансах. "На производство технолог должен приходить подготовленным, чтобы не переучиваться на работе, а быть готовым подсказать собственнику бизнеса новые, более эффективные подходы", - отметил Иван Жук.-0-