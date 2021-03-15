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15 марта 2021, 14:24

В Гродно открылся теннисный центр с крытыми кортами

В новом центре тенниса в Гродно
В новом центре тенниса в Гродно

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открылся центр тенниса с крытыми кортами, передает корреспондент БЕЛТА.

Крышей и стенами для нового манежа стала так называемая воздухоопорная конструкция. Внутри расположены четыре корта с современным покрытием, раздевалки, тренерские, административные и бытовые помещения. Центр тенниса в Гродно стал первым подобным объектом в стране. Сама воздухоопорная конструкция и покрытие для кортов предоставлены Белорусской теннисной федерацией, а все остальные строительные работы велись за счет местного бюджета.

"Это хороший пример государственно-частного партнерства, направленный на улучшение качества жизни наших граждан, создание дополнительных условий для физического и эмоционального развития. Центр тенниса позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень, но при этом, что немаловажно, станет местом отдыха для жителей города. Ведь теннис - это тот вид спорта, который обеспечивает гармоничное развитие человека", - отметил Владимир Караник.

У Гродно богатая теннисная история. Город в конце 1980-х годов стал первым в СССР, где появились корты с профессиональным покрытием. С тех пор этот вид спорта в областном центре активно развивался: здесь готовили и спортсменов, и сильные тренерские кадры. Строительство нового манежа позволило решить и назревший вопрос с зимней базой для тренировок. Ранее занятия проводились лишь на открытых кортах.

"Конечно, возможности школы с появлением крытых кортов возрастают. Мы полностью укомплектованы опытными тренерами, с открытием нового объекта увеличили и количество занимающихся детей. Сейчас в школе тренируются более 180 учащихся. Важно, что здесь можно не просто качественно проводить тренировки, но и принимать турниры", - рассказал директор Гродненской детско-юношеской спортивной школы тенниса Денис Будков. Он отметил и интерес к новым кортам со стороны горожан, от которых поступает немало заявок. Новый центр будет загружен с утра до вечера, график работы - без выходных.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин перерезают ленточку во время церемонии открытия
Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин перерезают ленточку во время церемонии открытия

"Строительство новых спортивных объектов - это вклад прежде всего в здоровье людей, и новый теннисный центр не исключение. Это первый объект в стране, где использовались самые современные технологии воздухоопорных конструкций. С комфортом тренироваться и соревноваться здесь можно круглый год", - отметил председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин. Он рассказал, что сейчас прорабатываются варианты строительства таких объектов в других регионах, в частности в Витебске, Бобруйске, Бресте и Пинске.

Владимир Караник отметил, что в регионе спортивная инфраструктура будет активно развиваться и далее. По схожей схеме, к слову, выстраивается сотрудничество региона и с Белорусской федерацией футбола: на условиях, когда федерация предоставляет покрытие, а местный бюджет обеспечивает строительные работы, обсуждает модернизацию футбольных стадионов в области. Руководитель области также отметил, что продолжится работа и по строительству новых объектов для занятий спортом и физкультурой, модернизации школьных стадионов.-0-

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин
Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин
Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой
Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой
Во время церемонии открытия
Во время церемонии открытия

Фото Леонида Щеглова

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