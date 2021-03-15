В Гродно открылся теннисный центр с крытыми кортами

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открылся центр тенниса с крытыми кортами, передает корреспондент БЕЛТА.

Крышей и стенами для нового манежа стала так называемая воздухоопорная конструкция. Внутри расположены четыре корта с современным покрытием, раздевалки, тренерские, административные и бытовые помещения. Центр тенниса в Гродно стал первым подобным объектом в стране. Сама воздухоопорная конструкция и покрытие для кортов предоставлены Белорусской теннисной федерацией, а все остальные строительные работы велись за счет местного бюджета.

"Это хороший пример государственно-частного партнерства, направленный на улучшение качества жизни наших граждан, создание дополнительных условий для физического и эмоционального развития. Центр тенниса позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень, но при этом, что немаловажно, станет местом отдыха для жителей города. Ведь теннис - это тот вид спорта, который обеспечивает гармоничное развитие человека", - отметил Владимир Караник.

У Гродно богатая теннисная история. Город в конце 1980-х годов стал первым в СССР, где появились корты с профессиональным покрытием. С тех пор этот вид спорта в областном центре активно развивался: здесь готовили и спортсменов, и сильные тренерские кадры. Строительство нового манежа позволило решить и назревший вопрос с зимней базой для тренировок. Ранее занятия проводились лишь на открытых кортах.

"Конечно, возможности школы с появлением крытых кортов возрастают. Мы полностью укомплектованы опытными тренерами, с открытием нового объекта увеличили и количество занимающихся детей. Сейчас в школе тренируются более 180 учащихся. Важно, что здесь можно не просто качественно проводить тренировки, но и принимать турниры", - рассказал директор Гродненской детско-юношеской спортивной школы тенниса Денис Будков. Он отметил и интерес к новым кортам со стороны горожан, от которых поступает немало заявок. Новый центр будет загружен с утра до вечера, график работы - без выходных.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин перерезают ленточку во время церемонии открытия

"Строительство новых спортивных объектов - это вклад прежде всего в здоровье людей, и новый теннисный центр не исключение. Это первый объект в стране, где использовались самые современные технологии воздухоопорных конструкций. С комфортом тренироваться и соревноваться здесь можно круглый год", - отметил председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин. Он рассказал, что сейчас прорабатываются варианты строительства таких объектов в других регионах, в частности в Витебске, Бобруйске, Бресте и Пинске.

Владимир Караник отметил, что в регионе спортивная инфраструктура будет активно развиваться и далее. По схожей схеме, к слову, выстраивается сотрудничество региона и с Белорусской федерацией футбола: на условиях, когда федерация предоставляет покрытие, а местный бюджет обеспечивает строительные работы, обсуждает модернизацию футбольных стадионов в области. Руководитель области также отметил, что продолжится работа и по строительству новых объектов для занятий спортом и физкультурой, модернизации школьных стадионов.-0-

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой

Во время церемонии открытия

Фото Леонида Щеглова