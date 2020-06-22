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22 июня 2020, 08:41

В Гродно открывается дистанционный профильный лагерь для учащихся аграрных и педагогических классов

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно открывается лагерь "ПрофСтарт" для учащихся аграрных и педагогических классов: работать он будет в дистанционном формате. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования, который выступил организатором.

Участниками лагеря станут десятиклассники, осваивающие факультативы "Введение в педагогическую профессию" и "Введение в аграрные профессии", а также девятиклассники, которые планируют посещать эти факультативы в следующем учебном году. В прошлом году лагерь работал в традиционном формате, в этом из-за эпидемиологической обстановки все мероприятия проходят онлайн.

"В работе лагеря будут принимать участие свыше 400 школьников со всех областей страны. Что важно, очень много представителей сельских школ", - рассказали в институте. К слову, в прошлом году лагерь собрал около 100 участников.

"Концепция лагеря заключается в том, что он состоит из двух профильных клубов: агроклуба и педклуба. Каждый день лагеря предполагает интересные профориентационные мероприятия, в которых ребята будут принимать участие, даже не выходя из дома", - отметили организаторы. Для участников лагеря организуют веб-диагностику "Призвание внутри меня". Они смогут детально узнать, какая профессия им подходит больше всего. Во время работы интеллектуальной площадки "Будущие агробизнесмены" школьники потренируются в составлении командных бизнес-планов. Также участникам предложат проявить себя в песенном баттле "Споем гимн лагеря вместе!" и снять материал для будущего видеоблога "Я б в аграрии пошел, пусть меня научат". Ежедневно в формате Memory Box будут подводиться итоги предыдущего дня.

Работать лагерь будет по 30 июня.-0-

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