В Гродно открывают трудовой семестр: на работу выходит первый студотряд

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открывают новый трудовой семестр: на работу сегодня выходит первый студенческий отряд, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гродненского горкома БРСМ Анна Киселевская.

Строительный отряд имени Ольги Соломовой составлен из учащихся Гродненского государственного политехнического колледжа. Ребята будут работать на объектах ОАО "Дорожно-строительный трест №6". В апреле в качестве дорожных рабочих бойцы отряда займутся засевом травы.

"Для многих из них работа в студотряде - возможность проявить лидерские качества, научиться работать в коллективе, получить более полное представление о будущей профессии и, конечно, закрепить полученные теоретические знания на практике. Возглавляет отряд командир со стажем Дмитрий Конон. Его будущая специальность связана именно со строительством дорог и транспортных объектов", - отметила Анна Киселевская и подчеркнула, что учащиеся политехнического колледж работают в ДТС№6 уже второй год. Прием на работу студенческого отряда предусматривает для нанимателя льготы по налогооблажению, по ФСЗН и другие преимущества. Учащиеся же приобретают опыт работы и возможность заработать.

Гродненским горкомом БРСМ сейчас ведется активная работа по информированию молодых людей о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра в составе студенческих отрядов. В ходе акции "Выбираем студотряд!" организованы выставки достижений конкурса "Трудовой семестр", демонстрация презентаций, видеороликов, раздача рекламной продукции с приглашением зарегистрироваться в качестве желающего получить работу.

Как отметила Анна Киселевская, наибольшей популярностью среди молодежи пользуются отряды строительного и педагогического профиля, востребованы также отряды сельскохозяйственной направленности. В очередном трудовом сезоне бойцы студенческих отрядов смогут проявить себя не только в профессиональной, но и в творческой деятельности. Кроме того, планируется организовать экскурсии по памятным местам малой родины, провести спортивные и культурные мероприятия.-0-