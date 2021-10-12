12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно отремонтируют основные мосты через Неман. Об этом сегодня во время диалоговой площадки со студентами Гродненского государственного медуниверситета сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Подобные встречи руководства области в формате открытого диалога со студентами вузов в Гродно проводятся регулярно. У молодежи есть возможность обсудить волнующие их проблемы, задать вопросы буквально на любые темы и получить ответы из первых уст.

Среди обсуждаемых вопросов - совершенствование транспортной инфраструктуры. "Знаю, что большие дискуссии вызывают мосты через Неман в Гродно. В этом году, в частности, планируется поменять деформационные швы на Румлевском и Старом мосту, а если позволит погода, то и обновить покрытие", - рассказал Владимир Караник.

Более серьезная ситуация - с мостом по ул.Поповича. Заканчивается срок его эксплуатации, сооружение комплексно обследуют. Параллельно прорабатываются решения о перераспределении транспортных потоков либо же строительстве временного моста-дублера на время реконструкции сооружения. Планируется, что работы по обновлению моста займут 6-8 месяцев. Владимир Караник обратил внимание, что в городе продолжится планомерное совершенствование дорожной инфраструктуры, точечное внесение изменений, чтобы разгрузить наиболее проблемные по пробкам места.

Один из студентов поинтересовался перспективами развития региона. "Несмотря на неспокойный, прежде всего на мировых рынках, год, бюджет области исполняется с профицитом. В первом полугодии, например, поступления в бюджет по сравнению с 2020 годом увеличились на 14%, что позволяет не только выполнять социальные обязательства, но и параллельно увеличивать расходы на укрепление материально-технической базы области, в том числе и в системе здравоохранения", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что стабильно работают и предприятия области. Один из флагманов - "Гродно Азот" - нарастил поставки на экспорт, что увеличило прибыль предприятия.

Среди вынесенных на обсуждение тем были также вопросы пандемии, вакцинации, волновало студентов распределение и совершенствование системы медицинского образования.-0-