В Гродно пап с детьми приглашают на тренировки в спортзале

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно отцов с детьми 28 декабря приглашают на совместные тренировки в "Папа-зал", сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Организаторы предложат папам силовую тренировку, дети же порезвятся на фитболах и покрутят обручи. Запланированы и совместные спортивные конкурсы: отжимание и подтягивание с детьми, упражнения с мячом и скакалкой. По окончании тренировки самых активных участников поощрят призами от союза молодежи.

Занятия пройдут в тренажерном зале ФОЦ "Олимпия" (ул.Комарова, 8, начало в 15.00) и в фитнес-клубе Fox Club (пр.Я.Купалы, 22, начало в 11.00). Приглашаются папы с детьми старше трех лет.

"Участие бесплатное. Из обязательных условий - наличие спортивной формы и хорошее настроение", - отметили в обкоме БРСМ.

Республиканский молодежный семейный проект "Папа-зал" направлен на воспитание у детей и молодежи национального и гражданского самосознания, развитие активной жизненной позиции подрастающего поколения, популяризацию здорового образа жизни, отцовства, семейных ценностей. Проект БРСМ "Папа-зал" предполагает, что несколько раз в неделю папы на пару часов бесплатно могут позаниматься спортом в компании детей.-0-