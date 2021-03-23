В Гродно планируют построить новую больницу

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В областную инвестпрограмму включены предпроектные работы и начало проектирования новой больницы в Гродно. Об этом сегодня сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время прямого эфира на ТВ и в соцсетях на тему стратегии развития региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время стрима поступил вопрос о будущем больницы №2 в Гродно. Владимир Караник отметил, что условия для больницы не лучшие. Часть помещений находится в здании бывшего монастыря, часть в здании, которое изначально проектировалось как общежитие.

"Это накладывает определенные проблемы в функционировании, выполнении стандартов, размещении современного медицинского оборудования. Если производить реконструкцию больницы, то из имеющихся 300 коек там в лучшем случае останется 100", - рассказал председатель Гродненского облисполкома. Поэтому, пояснил он, в областную инвестпрограмму включены предпроектные работы и начало проектирования новой больницы. Место для ее строительства обсуждается. Один из вариантов - неподалеку от городской больницы №4. Важно, чтобы клиника была обеспечена хорошей транспортной доступностью.

Среди новых объектов Владимир Караник обозначил поликлинику, которую возводят в густонаселенном районе Ольшанка в Гродно. Продолжается и реконструкция Лидской ЦРБ.

Один из вопросов также касался реконструкции инфекционного корпуса центральной районной больницы в Слониме. "Важно, что мы сохранили инфекционную службу. Это база, где работают специалисты, которые понимают, как из обычного стационара сделать инфекционные отделения. Кроме того, это место лечения пациентов с инфекционной патологией в межэпидемиологический период. В ближайшее время все инфекционные корпуса в регионе будут приведены в порядок. Где-то этот процесс уже завершен, где-то идут проектные и строительные работы", - рассказал Владмир Караник.

Продолжится приведение в порядок больницы в Скиделе. Работы на одном корпусе ведутся. На базе второго корпуса планируется создание коек сестринского ухода, терапевтического профиля. При этом продолжится дооснащение клиники диагностическим оборудованием.

Владимир Караник отметил, что ставка в развитии здравоохранения в области будет сделана на организацию опорных межрайонных клиник. Это Островец, где опорная клиника уже функционирует, Лида и Волковыск, которые сейчас дооснащаются, а также несколько клиник в Гродно.

Также более активно будет развиваться парк санитарного транспорта. Например, резко увеличить объем закупки машин скорой помощи позволят лизинговые инструменты.-0-

Фото Леонида Щеглова