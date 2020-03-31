В Гродно появится памятник святому Губерту

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Скульптура святого Губерта появится в Гродно к фестивалю национальных культур, сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.
Над созданием памятника работает известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Скульптуру установят на пересечении улиц Советская и Октябрьская. Здесь раньше стоял деревянный памятник туристу.
По словам Владимира Пантелеева, эскизы памятника он создавал больше для себя, однако на них обратили внимание городские власти. Фигура святого стоит рядом с оленем, ведь олень святого Губерта - один из символов Гродно.
Памятник будет высотой около 3 м, в основании гранитная колонна. Сама же скульптура, выполненная из бронзы, будет около метра высотой. Гродно - компактный город с невысокой застройкой, и скульптура небольшого размера будет смотреться органично, отмечает Владимир Пантелеев.
Установить ее планируется к фестивалю национальных культур, который Гродно примет 5-7 июня. Плитку вокруг памятника выложат в виде цветика-семицветика - символа фестиваля.
Святой Губерт - католический святой, живший в VII-VIII веках во Франции, покровитель охотников, рыбаков и лесников. Он стал ревностным христианином, а позже священником и епископом Льежа после того, как однажды во время охоты увидел знамение в виде оленя с золотым крестом между рогами. Олень святого Губерта, перескакивающий изгородь, изображен на гербе Гродно и является символом города.-0-
Фото Леонида Щеглова