В Гродно появится памятник святому Губерту

Владимир Пантелеев во время работы над мягкой моделью скульптуры

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Скульптура святого Губерта появится в Гродно к фестивалю национальных культур, сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Над созданием памятника работает известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Скульптуру установят на пересечении улиц Советская и Октябрьская. Здесь раньше стоял деревянный памятник туристу.

Мягкая модель скульптуры

По словам Владимира Пантелеева, эскизы памятника он создавал больше для себя, однако на них обратили внимание городские власти. Фигура святого стоит рядом с оленем, ведь олень святого Губерта - один из символов Гродно.

Памятник будет высотой около 3 м, в основании гранитная колонна. Сама же скульптура, выполненная из бронзы, будет около метра высотой. Гродно - компактный город с невысокой застройкой, и скульптура небольшого размера будет смотреться органично, отмечает Владимир Пантелеев.

Скульптор Владимир Пантелеев

Установить ее планируется к фестивалю национальных культур, который Гродно примет 5-7 июня. Плитку вокруг памятника выложат в виде цветика-семицветика - символа фестиваля.

Святой Губерт - католический святой, живший в VII-VIII веках во Франции, покровитель охотников, рыбаков и лесников. Он стал ревностным христианином, а позже священником и епископом Льежа после того, как однажды во время охоты увидел знамение в виде оленя с золотым крестом между рогами. Олень святого Губерта, перескакивающий изгородь, изображен на гербе Гродно и является символом города.-0-

Проект скульптуры

Фото Леонида Щеглова