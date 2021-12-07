В Гродно после масштабной реконструкции ввели в эксплуатацию подстанцию "Занеманская"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно после масштабной реконструкции открыли подстанцию 110 кВ "Занеманская", сообщили БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".

Подстанция была введена в эксплуатацию в 1962 году. На тот момент ее мощность составляла 15 мВА (один трехобмоточный трансформатор 110/35/6 кВ). Позже для нужд народного хозяйства был установлен второй трансформатор.

К 2020 году оборудование подстанции выработало свой парковый ресурс, а увеличение требуемой мощности и рост количества потребителей юго-западного района Гродно привели к необходимости проведения реконструкции подстанции 110 кВ "Занеманская".

После разработки ОАО "Белэлектромонтажналадка" проектно-сметной документации и получения положительного экспертного заключения в конце июля 2020 года энергетики приступили к проведению строительно-монтажных работ.

"В ходе реконструкции на месте демонтированного оборудования открытого распределительного устройства 35 кВ были выполнены работы по строительству нового здания закрытого распределительного устройства 6 кВ, 10 кВ, совмещенного с оперативным пунктом управления. Смонтировано новое оборудование ОРУ 110 кВ в ячейках трансформаторов Т-1 и Т-2. Установлены два силовых трехобмоточных трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 16 мВА", - рассказали в "Гродноэнерго".

Как отметили на предприятии, проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения потребителей района.-0-

Фото РУП "Гродноэнерго"