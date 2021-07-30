В Гродно построят новую больницу

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новую больницу в Гродно возведут на проспекте Янки Купалы. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области обеспечено устойчивое финансирование системы здравоохранения. Нет проблем с выплатами заработной платы, а также необходимым финансированием деятельности медицинских учреждений. Активно идет в области и строительство, и модернизация объектов здравоохранения.

Один из важнейших - новый областной онкодиспансер, возводящийся в Гродно. Вероятнее всего, первая очередь его будет введена в строй в конце 2021 года.

"Кроме того, уже выработано техническое задание и начаты проектные работы по строительству новой больницы в Гродно. Возведут ее на проспекте Янки Купалы", - рассказала Людмила Кеда. Также продолжаются строительные работы в Островецкой ЦРБ.

Людмила Кеда отметила, что пандемия коронавируса показала необходимость четкой работы систем газоснабжения. Поэтому в области продолжают их модернизировать. В частности, модернизирована система газоснабжения в Гродненской областной инфекционной клинической больнице, где также установлен новый газификатор. Новая кислородная рампа установлена в областном клиническом центре "Фтизиатрия". Готовятся проекты модернизации систем газоснабжения в университетской клинике, а также в ряде центральных районных больниц.

Продолжается в регионе и техническое обновление. С начала года, например, для больниц Гродненской области закуплено более 500 единиц оборудования, в том числе установлено 4 новых компьютерных томографа.

Сегодня в Гродно проходит расширенное заседание коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Рассматривают вопросы качества обслуживания населения, финансово-хозяйственной деятельности, а также совершенствования и модернизации системы здравоохранения области.-0-