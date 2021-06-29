В Гродно празднования 3 июля пройдут в центре города и спальных районах

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в День Независимости праздничные локации развернутся в центре города и даже в спальных районах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

Откроют торжественные мероприятия митинг и возложение цветов к памятнику воинам и партизанам в парке им. Жилибера в 10.30.

Дальше праздник будет проходить сразу в нескольких местах. Одним из главных станет площадь Ленина, где развернется площадка "Мы - единое целое". На протяжении всего дня гостей праздника здесь ждут концерты и музыкальные программы.

Парк им. Жилибера примет локацию "Мирная, цветущая Беларусь". Здесь развернутся интерактивные площадки - "Наши бренды", "Шаги к Олимпу", "Зоосад" и другие. В парке гостей также ждут анимационные и музыкальные программы. Будут работать аттракционы и выездная торговля.

На пешеходной улице Советской развернется "Гродненский Бродвей". Свои работы представят ремесленники и мастера народного творчества. А одной из изюминок станут "Концерты на балконе" с живыми выступлениями известных гродненских артистов.

Площадь Тызенгауза станет "Островом безопасности". Здесь разместится тематическая интерактивная площадка. А еще с площади будут стартовать обзорные экскурсии по Гродно. Перевозить экскурсантов будут на электробусе.

Концертно-развлекательную программу представят в лесопарке Пышки. Танцплощадка здесь - излюбленное место отдыха и встреч пожилых жителей города. Кроме того, тематические праздничные площадки развернутся в спальных районах города. Традиционный концерт примет и смотровая площадка по улице Дарвина.

Вечером на площади Ленина жители города присоединятся к традиционной республиканской акции "Споем гимн вместе". Завершат праздник фейерверк, лазерно-световое шоу и концерт Тео и Ольги Рыжиковой.-0-