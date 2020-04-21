В Гродно представители молодежных субкультур поблагодарили медиков импровизированным шоу

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители молодежных субкультур из Гродно поблагодарили медиков и поддержали пациентов инфекционной клиники импровизированным шоу талантов, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередной этап молодежной акции "Спасибо медикам" состоялся сегодня на площадке у Гродненской областной инфекционной клинической больницы, где сейчас проходят лечение пациенты с коронавирусом. Под окнами больницы свои таланты и умения продемонстрировали молодые люди, увлекающиеся катанием на роликах, скейтбордах и городским велотриалом. Первый секретарь Гродненского ОО БРСМ Анна Саросек отметила, что такой формат был выбран неслучайно - сегодня отмечается Всемирный день творчества.

"Мы говорим спасибо медикам, которые находятся на передовой борьбы с вирусом, и выражаем свою поддержку пациентам. Надеемся, что заряд добра и позитивной энергии поспособствует скорейшему выздоровлению", - рассказала Анна Саросек.

Первичные организации союза молодежи передали сотрудникам больницы средства индивидуальной защиты, в том числе маски и защитные экраны. Одна из первичек вручила медикам свежие овощи, питьевую воду и фиточаи.

"Постоянно чувствуем поддержку, видим внимательное отношение медиков к работе. Неравнодушные люди, предприятия и организации оказывают помощь в различной форме едва ли не ежедневно. Это, конечно, вдохновляет. В истории немало примеров, когда белорусы справлялись с трудностями сообща", - отметил заместитель главного врача по организационно-методической работе клиники Арнольд Дайлидо.

По словам Анны Саросек, в регионе продолжают работать горячие линии молодежной организации, на которые могут обратиться пожилые люди за помощью волонтеров в доставке продуктов и медикаментов. На них поступают и звонки от жителей области, представителей фирм и организаций, которые интересуются, как можно поддержать людей, нуждающихся в помощи. Поэтому подобные совместные акции будут продолжаться.-0-

Фото БРСМ