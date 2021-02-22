В Гродно презентовали книгу о первой олимпийской чемпионке города Елене Волчецкой

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в областной научной библиотеке им.Карского презентовали книгу "Первая олимпийская чемпионка из Гродно". Посвящена она гимнастке Елене Волчецкой, завоевавшей на Олимпиаде в Токио в 1964 году золотую медаль, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга издана Гродненским областным отделением общественной организации "Белорусская ассоциация гимнастики" совместно с Гродненским областным отделением Союза писателей Беларуси. На более чем 100 страницах собраны уникальные материалы о подготовке и выступлении Елены Волчецкой на Олимпийских играх, других важных соревнованиях. Рассказывает книга и о жизненном пути знаменитой спортсменки, который не всегда был легким. Дополнена информация уникальными фотографиями, некоторые из которых публикуются впервые.

Автором книги стал Георгий Киселев. Он признается, что пришлось немало потрудиться, чтобы больше разобраться в спортивных терминах, нюансах гимнастики. Поработать пришлось и с большим объемом информации. Георгий Киселев вспоминает, что один из самых запоминающихся моментов совместной работы стала первая встреча с Еленой Волчецкой в спортивном зале во время детских соревнований. Автор, по его словам, тогда сравнил героиню будущей книги с доброй феей в окружении порхающих вокруг юных гимнасток.

"Во время работы над книгой некоторые моменты буквально пережила заново. Надеюсь, книга будет интересна и тем читателям, которые любят гимнастику, и тем, которые далеки от спорта. Возможно, и спорт, и события, связанные с ним, станут к ним ближе", - отметила Елена Волчецкая.

Книгу передадут в библиотеки города и области, спортивные школы. В перспективе областная федерация гимнастики и областное отделение Союза писателей планируют выпустить еще книги, посвященные известной гимнастке Ольге Корбут, тренеру Ренальду Кнышу и олимпийскому арбитру Феликсу Карасику.-0-