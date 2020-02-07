ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 февраля 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:08 Российский борт с частью делегации прилетел в Сочи на переговоры Лукашенко и Путина Политика
16:07 VII Форум регионов Беларуси и России посвятят историческому наследию Великой Победы Общество
15:53 Илья Ивашко не сумел выйти в полуфинал турнира в Пуне Спорт
15:41 В Гродно приступили ко второму этапу строительства технопарка ГрГУ им. Янки Купалы Регионы
15:29 Ученые вырастили финиковые пальмы из древних семян времен Иисуса Христа Калейдоскоп
15:11 Олимпийская чемпионка по стрельбе откроет в Афинах эстафету огня летних Игр-2020 Спорт
15:08 Белорусские болельщики выбрали Хруща талисманом ЧМ-2021 по хоккею Спорт
15:07 Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с двусторонним воспалением легких В мире
14:57 Apple оштрафовали на 25 млн евро за намеренное замедление работы старых смартфонов Технологии
14:56 Белорус и гражданин Индии организовали канал незаконной миграции в страны Европы Происшествия
14:55 "Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт на перекачивающих станциях "Кобрин" и "Туров" Регионы
14:54 Лукашенко о переговорах с Путиным: о многом поговорили, дошли "до глубины седых времен" Президент
14:48 Лукашенко и Путин приступили к переговорам в расширенном формате Президент
14:42 Футболисты БАТЭ уступили чешскому "Пршибраму" на сборе в Турции Спорт
14:37 Минские медики отработали действия на случай обращения пациента с подозрением на коронавирус Регионы
14:34 Швейцарская компания изучает возможность осуществлять в Беларуси отдельные этапы производства лекарств Экономика
14:30 Минск вошел в топ-3 городов СНГ с самыми интересными мероприятиями на 23 февраля Регионы
14:19 Белорусы в январе купили валюты на $44,8 млн больше, чем продали Экономика
14:11 Экспорт медуслуг в Брестской области за 2019 год вырос в 1,5 раза Регионы
13:53 Футболисты сборной Беларуси в конце февраля проведут спарринги с командами Узбекистана и Болгарии Спорт
13:51 Самолет с частью российской делегации так и не приземлился в Сочи Политика
13:35 Минздрав: в Беларуси проверены пробы более 500 человек, коронавирус не выявлен Общество
13:34 Доллар и евро подорожали на торгах 7 февраля, российский рубль подешевел Экономика
13:23 Приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре "Бригантина" Общество
13:14 Житель Калинковичей стрелял из обреза в авто на стоянке Происшествия
13:13 Участие в турнире Minsk Triathlon 2020 подтвердили спортсмены из 12 стран Спорт
13:08 Белорусская компания намерена построить мусороперерабатывающий комплекс в Удмуртии Экономика
13:04 Здание суда открыли в Калинковичах после реконструкции Регионы
13:02 Беларусь и Россия планируют к 1 марта сформировать общий список невыездных граждан Общество
12:53 Лукашенко и Путин проводят встречу в Красной Поляне Президент
Все новости
Все новости
Регионы
07 февраля 2020, 15:41

В Гродно приступили ко второму этапу строительства технопарка ГрГУ им. Янки Купалы

Фото "Гродненская правда"
Фото "Гродненская правда"

7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Началось строительство второй очереди научно-технологического парка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Об этом сообщила журналистам ректор вуза Ирина Китурко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на встрече студентов, сотрудников и ученых университета с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным обсуждались вопросы инновационного развития вуза и региона.

"В университете действуют две инновационные структуры - центр трансфера технологий и научно-технологический парк. Направлены они на развитие потенциала всего Гродненского региона. Уже есть ощутимые результаты, несмотря на то, что созданы структуры относительно недавно. Например, в 2019 году в технопарке появились 7 новых резидентов, работающих в различных сферах, создаются рабочие места", - отметила Ирина Китурко. Большое внимание уделяется развитию необходимой инфраструктуры.

В 2018 году под нужды научно-технологического парка университета было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул. Господарчей в Гродно.

Начались строительные работы на объекте по соседству. Площадь второй очереди технопарка составит около 6 тыс. кв.м. Там разместятся 16 производственных офисов, 8 офисов, например для резидентов из IT-сферы, а также опен-спейс пространства, коворкинг-центр и оснащенный всем необходимым оборудованием конференц-зал. Ввести новый объект в эксплуатацию планируется в течение года.

"Сегодня мы говорим о том, как с помощью новых технологий, разработок, знаний внести свой посильный вклад в развитие страны, повышение конкурентоспособности белорусской продукции. Решать эти задачи молодежи, университетам. И у регионов, в том числе Гродненского, где есть уникальные технологии и производства, есть большие возможности для развития", - отметил Александр Шумилин. Он подчеркнул возрастающую роль технопарков в инновационном развитии. Например, в 2019 году резидентами 15 технопарков страны произведено инновационной продукции на более чем Br150 млн. Такие площадки дают возможность самореализоваться молодежи, развить идею до работающего бизнеса.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе РУП "УНПЦ "Технолаб", учредителем которого является ГрГУ им. Янки Купалы. Цель создания научно-технологического парка - формирование инфраструктуры коммерциализации результатов научно-технической деятельности посредством создания и поддержки малых инновационных предприятий. Научно-технологический парк призван стать инновационной площадкой, объединяющей потенциал ученых и возможности предприятий и организаций Гродненского региона, территорией, где создаются новые высококвалифицированные рабочие места и высокотехнологичные производства, что позволит повысить конкурентоспособность экономики региона.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи вузы ГКНТ Гродно строительство студенты
Новости рубрики Регионы
Фото "Гомельтранснефть Дружба" "Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт на перекачивающих станциях "Кобрин" и "Туров"
Фото из архива Минские медики отработали действия на случай обращения пациента с подозрением на коронавирус
Забег настоящих мужчин. Фото из архива Минск вошел в топ-3 городов СНГ с самыми интересными мероприятиями на 23 февраля
Фото из архива Экспорт медуслуг в Брестской области за 2019 год вырос в 1,5 раза
Фото из архива Здание суда открыли в Калинковичах после реконструкции
Николай Шерстнев во время церемонии награждения лауреатов звания "Человек года Витебщины" Более $1 млрд инвестиций привлечено в экономику Витебской области за 2019 год
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко о переговорах с Путиным: о многом поговорили, дошли "до глубины седых времен"
Правительство Беларуси заинтересовано в новых амбициозных проектах с ЕБРР - Румас
Миссия МВФ будет работать в Беларуси 19-30 марта
Минздрав: в Беларуси проверены пробы более 500 человек, коронавирус не выявлен
Топ-новости
Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?
Книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" презентована на выставке в Минске
Российский борт с частью делегации прилетел в Сочи на переговоры Лукашенко и Путина
Депутаты указывают на несоразмерность ответственности некоторым административным правонарушениям
Постановлением Минобороны и Минздрава уточнены требования к здоровью призывников
Приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре "Бригантина"
Искусство играет дипломатическую роль - Никас Сафронов
Белорусские болельщики выбрали Хруща талисманом ЧМ-2021 по хоккею
Экспозиция белорусских производителей будет представлена на выставке FoodExpo в Бишкеке
"Гомельтранснефть Дружба" завершила ремонт на перекачивающих станциях "Кобрин" и "Туров"
ФОТОФАКТ: Технологию спирального плетения возрождают в Городокском Доме ремесел и фольклора
О доходах, зарплатах и посещаемости театров - Минкульт отчитался о работе в 2019 году
Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2019 году была ниже средней зарплаты
Швейцарская фармацевтическая компания заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Беларусью
Беларусь стремится к равноправному сотрудничеству с каждой страной ЕС - Макей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.