В Гродно приступили ко второму этапу строительства технопарка ГрГУ им. Янки Купалы

7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Началось строительство второй очереди научно-технологического парка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Об этом сообщила журналистам ректор вуза Ирина Китурко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на встрече студентов, сотрудников и ученых университета с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным обсуждались вопросы инновационного развития вуза и региона.

"В университете действуют две инновационные структуры - центр трансфера технологий и научно-технологический парк. Направлены они на развитие потенциала всего Гродненского региона. Уже есть ощутимые результаты, несмотря на то, что созданы структуры относительно недавно. Например, в 2019 году в технопарке появились 7 новых резидентов, работающих в различных сферах, создаются рабочие места", - отметила Ирина Китурко. Большое внимание уделяется развитию необходимой инфраструктуры.

В 2018 году под нужды научно-технологического парка университета было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул. Господарчей в Гродно.

Начались строительные работы на объекте по соседству. Площадь второй очереди технопарка составит около 6 тыс. кв.м. Там разместятся 16 производственных офисов, 8 офисов, например для резидентов из IT-сферы, а также опен-спейс пространства, коворкинг-центр и оснащенный всем необходимым оборудованием конференц-зал. Ввести новый объект в эксплуатацию планируется в течение года.

"Сегодня мы говорим о том, как с помощью новых технологий, разработок, знаний внести свой посильный вклад в развитие страны, повышение конкурентоспособности белорусской продукции. Решать эти задачи молодежи, университетам. И у регионов, в том числе Гродненского, где есть уникальные технологии и производства, есть большие возможности для развития", - отметил Александр Шумилин. Он подчеркнул возрастающую роль технопарков в инновационном развитии. Например, в 2019 году резидентами 15 технопарков страны произведено инновационной продукции на более чем Br150 млн. Такие площадки дают возможность самореализоваться молодежи, развить идею до работающего бизнеса.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе РУП "УНПЦ "Технолаб", учредителем которого является ГрГУ им. Янки Купалы. Цель создания научно-технологического парка - формирование инфраструктуры коммерциализации результатов научно-технической деятельности посредством создания и поддержки малых инновационных предприятий. Научно-технологический парк призван стать инновационной площадкой, объединяющей потенциал ученых и возможности предприятий и организаций Гродненского региона, территорией, где создаются новые высококвалифицированные рабочие места и высокотехнологичные производства, что позволит повысить конкурентоспособность экономики региона.-0-