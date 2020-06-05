В Гродно продолжили дело краеведа по восстановлению ботанического сада

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно журналисты продолжили дело краеведа по восстановлению ботанического сада в парке им. Жилибера. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор КУП "Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс" Сергей Мазайло.

Более 10 лет назад жительница Гродно Наталья Канюк начала возвращать к жизни городской ботанический сад, заложенный в XVIII веке Жаном Эммануэлем Жилибером. Под посадку редких деревьев Гродненский горисполком выделил площадку в центральном городском парке, который носит имя французского ученого. Наталья Канюк по крупицам собирала информацию о растениях, произраставших в саду более 200 лет назад, по всему миру искала редкие саженцы. Успела посадить в Гродно более 90 деревьев и кустарников. Но в 2017 году женщины не стало, ее дело продолжил сын.

С этого года под опеку сад возьмут и журналисты. Это общая инициатива Гродненского горисполкома и телеканала "Гродно Плюс". Откликнулись на нее представители региональных и республиканских СМИ из Гродно. Сегодня журналисты совместно с сотрудниками зеленстроя высадили в саду 18 деревьев.

Наталья Канюк даже оставила целый список того, что хотела бы видеть в ботаническом саду. Некоторые уникальные экспонаты появились в нем и сегодня: среди них миндаль трехлопастный и береза юнге.

Кстати, сейчас площадка, некогда выделенная под возрождение ботанического сада, практически заполнена. Можно ее уплотнить, например, кустарниками. Большие же деревья в дальнейшем будут высаживать на территории всего парка. Проект Натальи Канюк, заверили в Гродненском горисполкоме, будет продолжен.-0-