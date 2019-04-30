В Гродно пройдет фестиваль славянских боевых искусств

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Турниры по историческому фехтованию и лапте войдут в программу фестиваля славянских боевых искусств, который пройдет под Гродно 5 и 6 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель совета клуба славянских единоборств "Аридан" Владимир Адамов.

Фестиваль "Неманский рубеж" проводится уже девятнадцатый раз. Правда, сейчас он сменил место дислокации: самые зрелищные мероприятия будут организованы на базе агротуристического комплекса "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы".

"Исторические и рыцарские клубы со всей страны померяются силами в турнире по историческому фехтованию. Также запланированы соревнования лучников. Желающие смогут поучиться стрельбе из лука на мастер-классе. Традиционно в программе - казацкая джигитовка, фланкировка шашкой, - рассказал Владимир Адамов. - Запланировано проведение старинной забавы "Стенка на стенку". Померяются силой команды и в перетягивании каната".

Также состоится финал турнира по лапте. Звание победителя оспорят три лучшие школьные команды из Гродно и гости из России. Зрелищным будет и смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся кадетских и военно-патриотических классов школ области.

А стартует фестиваль турниром по армейскому рукопашному и ножевому бою, посвященным памяти погибших воинов-интернационалистов. Участие в нем примут команды из Беларуси и России.

ХIX Международный фестиваль славянских боевых искусств "Неманский рубеж" будет посвящен 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию образования Гродненской области.-0-