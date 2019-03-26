В Гродно пройдет педагогиада для учеников и учителей классов педагогической направленности

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Педагогиада "Диалог опыта и молодости, науки и практики" учеников и учителей классов педагогической направленности пройдет сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном институте развития образования.

Мероприятие проводится третий год подряд. Главная его цель - поддержка престижа специальностей педагогического профиля.

"Участники - команды обучающихся в профильных классах педагогической направленности Гродненской области; учителя, преподающие факультативный курс "Введение в педагогическую профессию" в профильных классах; представители институтов развития образования и БГПУ имени М.Танка. В прошлом году фестиваль собрал около 80 учеников и почти 30 педагогических работников. Сегодня ожидаем не меньшего количества участников", - отметили в Гродненском областном институте развития образования.

Для школьников организуют педагогический слет. Во время его проведения запланирован конкурс проектов "Педагогическая профессия: вчера, сегодня, завтра". Участники также попробуют разрешить педагогические ситуации, а затем проанализируют сделанное.

Учителей приглашают присоединиться к педагогическому экспрессу. Для них проведут мастер-классы, представят образовательную платформу.

В программе педагогиады запланирован диалог учащихся и педагогов на тему "Школа будущего: проблемы, находки, перспективы".-0-