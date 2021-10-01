В Гродно пройдет педагогический бал

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня пройдет педагогический бал. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования облисполкома.

Бал станет одной из изюминок праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню учителя. Примет его в этом году областной Дворец творчества детей и молодежи. На бал соберутся более 20 пар - молодые педагоги из всех районов области. Планируется, что будет исполнено пять танцев: вальс, полька, падеграс, падеспань и полонез. Соответственно подбираются и наряды. Девушки будут в вечерних платьях, кавалеры - в фрачных костюмах.

Предварит бал торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. Во время него наградят результативно работающих педагогов и руководителей учреждений образования области.

Одна из традиций - чествование молодых педагогов. С 2019 года лучшим из них вручается премия "Успешный старт", учрежденная областными организациями Белорусского профсоюза работников образования и науки и республиканского общественного объединения "Белая Русь". В этом году лауреатами премии стали пять молодых педагогов из Гродно, а также Волковысского, Гродненского, Новогрудского и Островецкого районов.

Не останутся без внимания и педагоги-наставники молодых специалистов. По итогам областного конкурса "Лидер наставничества", объявленного в 2020 году областными организациями отраслевого профсоюза и "Белой Руси", награды вручат 4 учителям из Гродно, Новогрудского, Островецкого и Сморгонского районов.

Кроме того, по итогам торжеств 21 молодому педагогу будут вручены сертификаты о занесении их имен в виртуальную книгу почета молодых специалистов региона. Размещена она на порталах главного управления образования облисполкома и Гродненского областного института развития образования.-0-