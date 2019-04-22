В Гродно простились с известным тренером по спортивной гимнастике Ренальдом Кнышем

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В областном центре простились с заслуженным тренером БССР и СССР по спортивной гимнастике, почетным гражданином Гродно Ренальдом Кнышем, передает корреспондент БЕЛТА.

В фойе Гродненской СДЮШОР №3, где проходила церемония прощания с известным тренером, собрались десятки людей: руководство области и города, спортсмены и тренеры, представители общественных организаций и объединений, жители города.

"Ушел из жизни очень яркий, выдающийся, неординарный человек. Он поставил себе цель - готовить олимпийских чемпионов и добился своего. Ренальд Кныш заставил говорить о себе, о своих воспитанницах, о спортивной гимнастике миллионы. Своими достижениями он прославил и родной город, и родную страну", - отметил председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров.

"Ренальд Иванович всегда говорил, что надо ставить перед собой высочайшие, порой кажущиеся недостижимыми, цели. Он их не только ставил, но и достигал. Это человек, который постоянно обгонял время. Он первым перешел на ежедневные тренировки, когда все тренировали три раза в неделю, потом Ренальд Кныш ввел по две тренировки в день. Сегодня это кажется обыденностью, а тогда не все могли принять нововведения, его даже ругали за это", - вспомнила воспитанница тренера, олимпийская чемпионка 1964 года по спортивной гимнастике Елена Волчецкая. Она подчеркнула, что своими многочисленными медалями на чемпионатах различного уровня обязана прежде всего тренеру.

Во время церемонии прощания прозвучали слова и от представителей Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси. Ведь Ренальд Иванович был известен не только как тренер, но и как автор книг, где в стихах и прозе рассказывается о магии спорта и тренерском пути.

Ренальд Кныш умер 19 апреля на 88-м году жизни. В 1949 году он стал абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике. С 1953 года работал тренером в гродненской детской спортивной школе №3 в секции спортивной гимнастики. Был тренером двух олимпийских чемпионок - Елены Волчецкой и Ольги Корбут, а также чемпионки СССР Тамары Алексеевой.

За время своей работы тренером изобрел около 30 новых элементов в спортивной гимнастике, за что был удостоен почетного звания "Заслуженный тренер СССР" в 1964 году. В 1972 году стал почетным гражданином города Гродно, в 1974 году получил звание "Заслуженный деятель физической культуры БССР".-0-