В Гродно проведут творческую гостиную "Беларусь - перекресток национальных культур"

Студентка Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы из Китая Чжан Нань. Фото из архива

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно во время творческой гостиной "Беларусь - перекресток национальных культур" студенты-иностранцы из 19 белорусских университетов представят сегодня свои национальные традиции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Фестиваль объединит более ста представителей Туркменистана, Ирака, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Ганы, Вьетнама, Казахстана. Это студенты почти двух десятков белорусских вузов, а также учащиеся Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова.

"Во время круглого стола " Мой родны кут, як ты мне мiлы..." участники представят свои национальные традиции, расскажут о людях, которыми гордится их страна, о датах и событиях в истории родного края. Также им предложат проверить свои силы в игре брейн-ринг на тему "Этот удивительный мир - Беларусь", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Запланирован концерт, в программу которого войдут творческие номера белорусских студентов и иностранных, обучающихся в белорусских университетах. Кроме того, накануне мероприятия в дистанционной форме прошел конкурс эссе "Малая Родина". Участие в нем приняли представители 12 учебных заведений.

Организаторами фестиваля выступают Министерство образования Беларуси и Центр интернационализации образования ГрГУ им. Янки Купалы.

Проведение творческой гостиной направлено на совершенствование системы нравственного и поликультурного воспитания студентов, расширение кросс-культурного взаимодействия, повышение интереса иностранцев к истории и культуре Беларуси, отметили в Центре интернационализации.

Впервые творческая гостиная "Беларусь - перекресток национальных культур" прошла в Гродно в ноябре 2017 года. Участие в ней приняли студенты четырех университетов, которые представляли Туркменистан, Эквадор, Ирак, Китай, Азербайджан, Таджикистан, Гану, Бангладеш, Израиль, Турцию и Грузию.-0-