В Гродно расширят использование электротранспорта

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно будут активнее использовать электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно принято решение о закупке новой партии такой техники белорусского производства. Использованы будут лизинговые инструменты. В 2017 году Гродно стал первым городом, где появился маршрут с автономным ходом троллейбуса. Часть пути такие транспортные средства проходят как обычные троллейбусы, еще часть - как электробусы. Главное их преимущество в том, что при расширении маршрутов не требуется строительство дополнительных тяговых подстанций и контактных линий.

"Пробег первых машин с того времени уже превысил 350 тыс. км. Они доказали свою эффективность. Поэтому мы продолжаем развитие сети электротранспорта", - отметил Мечислав Гой.

Сегодня в городе насчитывается полтора десятка подобных машин. Большинство из них используются на маршрутах, связывающих промышленные и новые спальные районы.

Одним из подарков к дню освобождения города, который Гродно отмечает сегодня, стал пуск сразу нескольких продленных маршрутов, в том числе с использованием бесконтактных троллейбусов. В частности, маршрут №23 улица Одельская - улица Саяпина связал спальные районы Грандичи и Ольшанка. В Ольшанке он проходит по улице Огинского, где раньше общественный транспорт не ходил.

Кроме того, с сегодняшнего дня до района Колбасино продлены маршруты троллейбусов №5, 7 и 14. Сделано это благодаря продлению контактной сети до нового жилого района от кольца на улице Суворова. Также контактная сеть от кольца продлена до развязки улицы Славинского и проспекта Лебедева. По словам директора УГП "Гродненское троллейбусное управление" Виктора Шарейко, практически все работы были выполнены силами организации без привлечения сторонних подрядчиков. На двух участках суммарно смонтировано около 6 км контактной сети.

Мечислав Гой отметил, что в целом в Гродно будут активнее создаваться условия для использования электротранспорта. Все новые объекты - торговые центры, жилые районы, здания социального назначения - будут проектироваться с учетом размещения зарядных станций на прилегающей территории.-0-

Фото Леонида Щеглова