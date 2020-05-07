В Гродно рассказали, откуда лучше всего наблюдать праздничный салют

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно органы внутренних дел с учетом эпидемиологической обстановки определили наиболее оптимальные места для просмотра пиротехнического шоу 9 мая, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Праздничный салют, посвященный Дню Победы, начнется в 23.00. Лучше всего, по рекомендации милиции, наблюдать его с площади Советской, а также с площадки у драмтеатра по улице Мостовой или привокзальной площади в районе улицы Буденного. Оптимальным местом будет в том числе парковка у ЦСК "Неман" на улице Горького, смотровая площадка по улице Дарвин, а также площадь Ленина.

Движение транспорта в центральной части Гродно ограничат с 22.00 до 23.30. Это касается улицы Ожешко от корпуса ГрГУ им. Я. Купалы до перекрестка с улицей Дзержинского и улицы Дзержинского на участке от улицы 1 мая до улицы Карбышева (за исключением общественного транспорта). Ограничения будут действовать и на участке улицы Горького до площади Тизенгауза до перекрестка с улицей Мицкевича. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.-0-