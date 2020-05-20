В Гродно разыскивают мужчину, который забыл в банке крупную сумму денег

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно просят откликнуться мужчину, который более месяца назад забыл в банке крупную сумму денег. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Еще 16 апреля около 11 часов мужчина совершал валютно-обменные операции в отделении одного из банков на улице Мостовой в Гродно. После этого он ушел, забыв крупную сумму денег в белорусских рублях.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Во время анализа записей камер видеонаблюдения получено изображение того, кто предположительно забыл деньги. Гражданам, узнавшим мужчину либо располагающим иной значимой информацией, просьба обращаться по телефонам +375 (44) 719 86 62 либо 102", - сообщили в милиции.

Деньги хранятся у администрации банка.-0-