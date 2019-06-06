В Гродно сильный дождь подтопил некоторые улицы: остановлено движение троллейбусов

6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за сильного ливня оказались подтопленными некоторые улицы, остановилось движение троллейбусов, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 13.30 на Гродно обрушился сильный дождь. В низких местах оказались подтопленными улицы. Например, много воды скопилось на улице Большой Троицкой недалеко от центра города. На время здесь остановилось движение троллейбусов, скопилась большая пробка.

В Гродненском областном управлении МЧС отметили, что серьезных происшествий дождь не вызвал.-0-