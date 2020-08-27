В Гродно стартовал дистанционный фотоконкурс к Дню города

Фото из архива

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дистанционный фотоконкурс "Семь чудес Гродно" объявлен в областном центре. Он пройдет в онлайн-режиме и будет посвящен Дню города, который традиционно отмечается в сентябре, сообщили БЕЛТА организаторы. До 10 сентября все желающие могут отправить заявки установленного образца и фото конкурсных работ с названием, кратким описанием, именем и фамилией автора, указанием возраста на электронный адрес kcFestivalny@tut.by либо в Viber +375-33-389-86-45. Участникам разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел - корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование. Фотографии должны быть авторскими. Один участник может предоставить не более семи работ. Приветствуются нестандартные подходы к воплощению идеи: необычная композиция кадра и цветовое решение, неординарный подход к выбору объекта съемки и многое другое. Платформой для проведения конкурса выступает социальная сеть Instagram. Семь лучших фотографов будут определены по итогам зрительского онлайн-голосования - посредством подсчета голосов (лайков) под фото. Голосование будет проходить с 10 по 16 сентября. Победители получат специальные дипломы и подарочные сертификаты 18 сентября, а их работы будут представлены на выставке, организованной в зале культурного центра "Фестивальный".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!