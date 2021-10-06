В Гродно стартовала кампания по вакцинации от COVID людей без определенного места жительства

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начали вакцинировать от коронавируса людей без определенного места жительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый подобный в стране пункт вакцинации открылся в здании Гродненского городского дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул.Карского. Здесь работают волонтеры Красного Креста и медработники одной из городских поликлиник.

"Решили уделить внимание этой целевой группе неслучайно. Эти люди, в отличие от остальных, имеют низкий доступ к информации о коронавирусе, о важности вакцинации, кроме того, не все из них обладают достаточным уровнем социальной ответственности", - отметила специалист отдела медико-социальной работы Белорусского общества Красного Креста Светлана Анацко. Она подчеркнула, что в дальнейшем пункты вакцинации для людей без определенного места жительства будут открываться и в других регионах страны. Мероприятие проводится в рамках проекта Белорусского общества Красного Креста "Вакцинация против COVID (начальный этап)".

Для прививки используется вакцина "Спутник Лайт". Она наиболее удобна для такой категории людей, ведь второго этапа вакцинации не требуется. К слову, для повышения мотивации к вакцинации тем, кто привился, выдавали продуктовые и гигиенические наборы.

"Мы, конечно, тоже слышали о том, насколько это страшная болезнь. Понимаю, что прививка защитит не только меня, но и окружающих", - объяснил один из мужчин, пришедший на вакцинацию в числе первых.

Также в рамках проекта по вакцинации реализуется еще несколько инициатив. В частности, организована доставка пожилых людей, проживающих в отдаленных деревнях, к местам вакцинации. "Таким образом работаем в пяти районах Гродненской области. С начала сентября на пункты вакцинации доставлены около 70 пожилых людей. С ними предварительно работают наши волонтеры, которые рассказывают о необходимости вакцинации, объясняют, как будет организован процесс, сопровождают их и к пункту вакцинации, и обратно к дому. К декабрю планируем привить около 600 пожилых людей", - рассказала председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталия Толкачева. Она отметила, что в этой работе задействованы более 40 волонтеров, в том числе и студенты-медики.

Также кампанией по вакцинации планируют охватить тех, кто освободился из мест лишения свободы.-0-