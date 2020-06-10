В Гродно студотрядовцы благоустроят территории медучреждений

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители студотрядовского движения благоустроят территории медицинских учреждений в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гродненского городского комитета ОО "БРСМ" Анна Киселевская.

Трудовая акция "Студотряды медикам" стартует 11 июня. Проводится она по инициативе активистов городской организации БРСМ.

"В знак признательности медицинским работникам за их труд бойцы студенческих отрядов окажут посильную помощь в благоустройстве территорий учреждений здравоохранения", - рассказала Анна Киселевская. В частности, командиры и комиссары штаба студенческих отрядов первичной организации БРСМ аграрного университета высадят аллею туй около Гродненского областного клинического центра "Психиатрия-наркология".

Трудовой десант штаба студенческих отрядов первички БРСМ ГрГУ имени Янки Купалы окажет помощь Гродненскому областному клиническому перинатальному центру. Бойцы студотрядов займутся покраской забора клиники.

Также во время акции представители студотрядовского движения вручат медицинским работникам открытки с благодарностями от первичных организаций БРСМ города.-0-