14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно судебные эксперты помогли установить отцовство умершего. ДНК-анализ проводился в рамках рассмотрения гражданского дела в суде, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Мужчина и женщина не спешили официально оформлять отношения. У пары родился мальчик. Сведения об отце ребенка в свидетельстве о рождении были записаны со слов матери. Когда женщина снова забеременела, ее сожитель умер. Для того, чтобы получить право на пенсию по потере кормильца, необходимо было установить факт отцовства.

Женщина обратилась в суд. Суд назначил генетическую экспертизу.

"Ситуация не совсем стандартная, поскольку речь шла об умершем человеке. Задачу усложняло то, что его образцов в архиве не было. Изначально судебные эксперты устанавливали биологическое отцовство умершего мужчины по отношению к его предполагаемому сыну. Во время исследования эксперты устанавливали родство между мальчиком и одним из ближайших родственников по мужской линии. Результат положительный", - рассказал начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Гродненской области Сергей Аранович.

Во время второй экспертизы устанавливалось уже родство между дочерью и сыном женщины. На основании заключений экспертов суд вынес решение о признании сожителя заявительницы биологическим отцом ее детей.

Ежегодно судебные эксперты УГКСЭ по Гродненской области проводят в среднем 160 экспертиз по установлению родства. Примерно 60% из них - по судебным делам. В остальных случаях люди самостоятельно обращаются для проведения ДНК-тестов. Среди них - как мужчины, желающие узнать, своего ли ребенка они воспитывают, так и женщины, которым экспертиза необходима порой для взыскания алиментов. Есть случаи, когда к экспертам обращается свекровь, желающая проверить честность невестки.

Генетическая экспертиза в таких случаях остается единственным способом установить истину. Судебные эксперты помогают развеять сомнения, подтвердив отцовство или материнство. По заявлению граждан ДНК-исследования проводятся анонимно.-0-