В Гродно талантливую молодежь поощрили стипендиями Белорусского фонда мира

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 50 молодых жителей региона награждены премиями Гродненского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира". Церемония чествования юных талантов прошла сегодня в Гродненском областном Дворце творчества детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Лауреатами премии стали представители всех районов области. Это школьники и студенты, добившиеся наибольших успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной деятельности, учебе и общественной работе.

Заместитель начальника управления образования Гродненского облисполкома Галина Курганская награждает лауреатов премии Гродненского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира"

Во время награждения лауреатов премии

Среди лауреатов премии 8-летняя Инна Зыщик из Ошмян. Несмотря на юный возраст, она уже стала лауреатом нескольких престижных международных и республиканских фестивалей искусств. Юная исполнительница играет на балалайке, занимается цимбалами, любит танцевать. "Очень приятно, что меня заметили и поощрили. Думаю, буду заниматься еще усерднее", - говорит она.

Инна Зыщик

"Очень важно поддерживать молодежь - школьников и студентов - в их начинаниях, поощрять победы, творческие или спортивные достижения. Это еще один из стимулов для дальнейшего развития и совершенствования", - признался ученик 11-го класса школы из агрогородка Луцковляны Гродненского района Евгений Заневский. Молодой человек из всех наук выделяет математику: успешно выступает на районных и областных этапах олимпиад. Дальнейшую жизнь планирует связать с точными дисциплинами.

Евгений Заневский

"Премия вручается на протяжении 16 лет. Два раза в год по представлению районных отделов образования и районных отделений фонда в регионе выбираются свыше 50 талантливых школьников, учащихся ссузов и вузов, которые поощряются денежной премией. За это время стипендиатами акции стали более 1,6 тыс. детей. Как правило, эти ребята находят себя в жизни, добиваются успехов в различных отраслях", - отметил председатель правления Гродненского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира" Иван Колбаско. Он подчеркнул, что традиция вручения премий одаренным детям будет продолжена.

Иван Колбаско

Организаторами торжественного мероприятия выступили Гродненское областное отделение общественного объединения "Белорусский фонд мира" и главное управление образования Гродненского областного исполнительного комитета.-0-

Фото Леонида Щеглова