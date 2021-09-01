В Гродно участница протестной акции применила насилие к сотрудникам милиции

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1 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области расследует уголовное дело по фактам организации и участия в несанкционированных массовых мероприятиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также применения и угроз применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом БЕЛТА сообщили в СК. Установлено, что 57-летняя жительница Гродно приняла активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило 6 сентября 2020 года вблизи производственного цеха ОАО "Молочный мир" по улице Горновых. "Женщина вместе с иными лицами игнорировала законные требования сотрудников милиции, грубо нарушала общественный порядок, выкрикивала лозунги и, двигаясь в "сцепке" по улице Горновых в Гродно, оказала активное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и применила к ним насилие", - рассказали в ведомстве. В ходе допроса обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью, пояснив, что сейчас очень сожалеет о содеянном. О несанкционированном массовом мероприятии узнала в одном из деструктивных Telegram-каналов и решила принять участие в нем. При расследовании уголовного дела проведены многочисленные следственные действия, результаты которых подтверждают причастность местной жительницы к совершению указанных преступлений. Ранее к ответственности она не привлекалась. Действия жительницы Гродно квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) и ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности, принуждения к изменению характера деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!