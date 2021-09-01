Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 1 сентября 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:12 В Столбцах создан контакт-центр по подготовке к региональному празднику "Дажынкі-2022" Регионы
13:58 Белорусский пловец Владимир Изотов занял 4-е место на Паралимпиаде в Токио Спорт
13:56 Новый Орлеан ввел комендантский час для предотвращения преступности в обесточенном городе В мире
13:52 В Гродно участница протестной акции применила насилие к сотрудникам милиции Регионы
13:48 Лукашенко поздравил коллектив Республиканского государственного училища олимпийского резерва с 55-летием учреждения Президент
13:46 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на Br60 тыс. Происшествия
13:43 ФОТОФАКТ: БГУФК вступит в новый учебный год с семью новыми открытыми площадками Регионы
13:39 В Средиземном море между Кипром и Сирией разлилась нефть В мире
13:34 ФОТОФАКТ: Министр внутренних дел Республики Беларусь посетил первый урок в лицее МВД Регионы
13:29 После мониторинга КГК Брестской области фирма-посредник возместила более Br200 тыс. излишних затрат Регионы
13:27 Игорь Бокий занял 5-е место на стометровке брассом на токийской Паралимпиаде Спорт
13:24 В Калинковичах легковушка наехала на 4-летнего ребенка Происшествия
13:22 Все мини-полигоны в Беларуси будут закрыты до конца 2021 года Общество
13:21 Белорусский рубль на торгах 1 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:17 Белорусы завоевали 9 наград по итогам конкурса "Воин мира" на АрМИ-2021 Общество
13:13 Вольфович: наступивший учебный год станет для системы образования прорывным Общество
13:05 Лукашенко: надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и работать на спокойствие в этой стране Президент
13:03 В Беларуси действуют 76 заводов и линий по сортировке коммунальных отходов Общество
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1699 пациентов с COVID-19, выписаны 1598 Общество
12:58 Ректор БГУИР заявил о поддержке молодых преподавателей, ориентированных на подготовку диссертаций Общество
12:50 Лукашенко: США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в Китае и России Президент
12:49 Белорусский пловец Егор Щелканов занял 4-е место на токийской Паралимпиаде Спорт
12:43 В Минске в этом году законсервировано 152 мусоропровода в 73 жилых домах Регионы
12:41 Кочанова: в Беларуси создаются все условия для комфортного образовательного процесса Регионы
12:40 ФОТОФАКТ: Первый звонок прозвенел для учащихся лицея МВД в Минске Регионы
12:39 ГПК о скоплении грузовиков на границе: это результат невыполнения соседними странами договоренностей Общество
12:34 Новая школа с теннисным кортом и бассейном открылась в Столбцах Регионы
12:29 В Беларуси за январь-июль собрано почти 434 тыс. т вторичных материальных ресурсов Общество
12:13 Вблизи 16 школ и детсадов в Минской области оборудовали островки безопасности Регионы
12:12 В Минске сегодня временно ограничат движение на пр.Партизанском Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
01 сентября 2021, 13:52

В Гродно участница протестной акции применила насилие к сотрудникам милиции

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области расследует уголовное дело по фактам организации и участия в несанкционированных массовых мероприятиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также применения и угроз применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Установлено, что 57-летняя жительница Гродно приняла активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило 6 сентября 2020 года вблизи производственного цеха ОАО "Молочный мир" по улице Горновых.

"Женщина вместе с иными лицами игнорировала законные требования сотрудников милиции, грубо нарушала общественный порядок, выкрикивала лозунги и, двигаясь в "сцепке" по улице Горновых в Гродно, оказала активное неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и применила к ним насилие", - рассказали в ведомстве.

В ходе допроса обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью, пояснив, что сейчас очень сожалеет о содеянном. О несанкционированном массовом мероприятии узнала в одном из деструктивных Telegram-каналов и решила принять участие в нем.

При расследовании уголовного дела проведены многочисленные следственные действия, результаты которых подтверждают причастность местной жительницы к совершению указанных преступлений. Ранее к ответственности она не привлекалась.

Действия жительницы Гродно квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) и ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности, принуждения к изменению характера деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно Следственный комитет
Новости рубрики Регионы
В Столбцах создан контакт-центр по подготовке к региональному празднику "Дажынкі-2022"
ФОТОФАКТ: БГУФК вступит в новый учебный год с семью новыми открытыми площадками
Во время первого урока ФОТОФАКТ: Министр внутренних дел Республики Беларусь посетил первый урок в лицее МВД
Фото из архива После мониторинга КГК Брестской области фирма-посредник возместила более Br200 тыс. излишних затрат
Фото из архива В Минске в этом году законсервировано 152 мусоропровода в 73 жилых домах
Кочанова: в Беларуси создаются все условия для комфортного образовательного процесса
Главное
"Большой подарок стране и городу". Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу
Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора
Ластовский: главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан
Мы продлили лето в Minsk World! Не упустите последний шанс купить квартиру по летним ценам – от 2100 рублей за ㎡ !
Топ-новости
Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией
Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам
"Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем". Лукашенко развеял мифы об учениях "Запад-2021"
Кочанова: в Беларуси создаются все условия для комфортного образовательного процесса
ГПК о скоплении грузовиков на границе: это результат невыполнения соседними странами договоренностей
Все мини-полигоны в Беларуси будут закрыты до конца 2021 года
Белорусы завоевали 9 наград по итогам конкурса "Воин мира" на АрМИ-2021
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1699 пациентов с COVID-19, выписаны 1598
1 сентября посвящается: фотографии, которые вызовут ностальгию и вернут в школьные годы
Рыженков напутствовал коллектив, учеников и их родителей вместе творить историю новой СШ №225 Минска
Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович
Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников - рассказали в Следственном комитете
Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября
ФОТОФАКТ: Экспедиция "Дорога к святыням" отправилась из Минска в Копыль
Литва отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.