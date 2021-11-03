В Гродно установили памятник генералу Алексею Антонову

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно установили памятник-бюст уроженцу города генералу Алексею Антонову, передает корреспондент БЕЛТА.

Бюст установлен у входа на воинское кладбище по улице Белуша. Высота памятника с постаментом составляет около 4 м. Бюст выполнен из бронзы, основание - из гранита. На памятнике размещен бронзовый орден "Победа", которым был награжден военноначальник.

Автором стал гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Он отметил, что трудностей в работе не возникало. Хватало и исторического материала - скульптуру предоставили свыше трех десятков фотографий генерала.

Торжественное открытие памятника запланировано на 5 ноября.

В этом году отмечается 125-летие со дня рождения генерала армии Алексея Антонова. Уроженец Гродно прославился как талантливый штабной офицер. Он участвовал в разработке практически всех значимых операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года.-0-