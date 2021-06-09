В Гродно установят бюст уроженца города генерала Антонова

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подвели итоги конкурса эскизных проектов бюста генерала Алексея Антонова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Конкурс эскизных проектов бюста Алексея Антонова проводился в апреле-мае 2021 года. В соответствии с условиями конкурса в установленные сроки в горисполком было представлено 2 эскизных проекта.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители министерства культуры и Республиканского художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству, отметила высокий уровень обеих работ. В итоге большинством голосов лучшим был признан проект скульптора Владимира Пантелеева. Проект с доработкой должен быть представлен на рассмотрение экспертно-художественного совета.

Бюст появится у входа на воинское кладбище по улице Белуша в областном центре. Установить его планируют в сентябре 2021 года, когда будет отмечаться 125-летний юбилей со дня рождения генерала армии Алексея Антонова. Уроженец Гродно прославился как талантливый штабной офицер. Он участвовал в разработке практически всех значимых операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года.-0-