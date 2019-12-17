В Гродно в 2020 году повышенное внимание уделят благоустройству города и ремонту дорог

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируются масштабные работы по благоустройству города и ремонту дорожной сети. Об этом сегодня во время прямой линии и приема граждан в администрации Октябрьского района областного центра сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию обратился житель частного сектора в районе Лапенки в Гродно. Мужчина посетовал на не очень хорошее состояние дорожной сети в жилом районе.

"В плане развития городской инфраструктуры 2020 год для Гродно будет насыщенным. Город принимает несколько крупных международных событий, среди которых III Форум регионов Беларуси и Украины, фестиваль национальных культур. Сейчас прорабатываются планы благоустройства города, ремонта жилищного фонда, установки малых архитектурных форм. Конечно, повышенное внимание будет уделено и дорожной сети, в том числе в районах индивидуальной застройки", - сказал Иван Лавринович. О том, где и в каком объеме будут проводиться работы, жителей проинформируют дополнительно.

Жительница частного дома в одном из промышленных районов Гродно рассказала о том, что с ней заключили договор на вывоз мусора, услугу необходимо оплачивать, хотя сам процесс, по ее словам, не организован. Мусоровоз попросту не приезжал к дому, а ходить к дороге пенсионерке тяжело. Иван Лавринович дал поручение местным властям с выездом на место разобраться в ситуации, разъяснить порядок оказания услуги.

Также на контроль возьмут обращение еще одной жительницы Гродно. Пенсионерка живет в двухквартирном доме. Вторая половина долгое время пустует, зимой не топится, из-за этого промерзает и жилая часть дома. Ситуацию рассмотрят дополнительно.

"Если анализировать поступающие во время приемов в текущем году вопросы со всей области, можно констатировать, что на местах власти делают немало. Острота обращений снижается, вопросы решаются, впрочем, порой на местах не хватает оперативности в принятии решений. Именно на это необходимо обратить внимание в дальнейшем", - подчеркнул Иван Лавринович.

Ряд вопросов носил и личный характер. Например, многодетная мать поинтересовалась порядком пользования семейным капиталом для строительства жилья. Представители администрации района в течение недели направят ей полный и подробный ответ с разъяснением всех нюансов.

Переехавший из Шарковщины в Гродно мужчина попросил содействия в трудоустройстве. У него есть необходимое образование и опыт работы в школе. Такие специалисты в городе востребованы, поэтому в администрации района готовы пойти навстречу.

Зачастую на прямые линии и приемы люди приходят с просьбами распутать клубки личных взаимоотношений, посодействовать в решении правовых вопросов. Здесь, отметил Иван Лавринович, необходим тщательный и взвешенный подход. Ведь за каждым таким обращением стоит судьба человека.-0-