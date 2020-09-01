В Гродно в 8 микрорайонах индивидуальное жилье строится индустриальным методом

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродно - первый город в Беларуси, где индивидуальное жилье строится индустриальным методом в восьми микрорайонах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную газету "Гродзенская праўда".

Первой ласточкой стало возведение вблизи Юбилейного озера микрорайона частной застройки Лососно-4. Квартал этот возведен в 2017 году "Гродножилстроем". Тогда впервые использовали уникальную технологию: утепленные панели с прорезанными дверными и оконными проемами изготавливали на заводе, доставляли на место стройки и складывали с помощью крана на уже залитом фундаменте. Опыт этого микрорайона изучался на республиканском семинаре, доказал эффективность и был обобщен для всей Беларуси.

На этот момент уже в восьми микрорайонах города выделены земельные участки для блокированных жилых домов. На последнем городском аукционе продавался земельный участок в микрорайоне Зарица-1 площадью 7 га для строительства индустриальным способом группы одноквартирных блокированных жилых домов. Начальная цена продажи - Br121 825. В последнее время на городских аукционах наряду с гродненскими участвуют и инвесторы из других городов. В этот раз торги развернулись между ними, но стук молотка застыл на цифре Br991 тыс. Жилой квартал будет возводить гродненский предприниматель.

Более 10 лет назад вокруг областного центра на присоединенных территориях началось возведение индивидуального жилья. Из почти пятитысячной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на то время многие пожелали строиться в микрорайонах Барановичи-5,6, Заболоть, Южный-4, Зарица. Продолжилось освоение новых земельных участков в Погоранах-Кошевниках.

Но одно дело строить свой дом в те годы без электроснабжения, при помощи дизель-генераторов, с подвозом воды, песка, цемента и всего того, что нужно. Поэтому эти микрорайоны формировались в течение 7-10 лет. К ним прокладывались подъездные дороги и очень быстро были подведены газ, вода, электричество. Устроить центральную канализационную сеть оказалось чересчур затратно.

Все названные минусы стали поводом для перехода на возведение частного жилья индустриальным методом. Дом под ключ его будущий хозяин может получить за несколько месяцев, особенно это выгодно многодетным семьям, которые при строительстве жилья как многоэтажного, так и индивидуального, пользуются финансовой поддержкой государства.

"Городу гораздо выгоднее разделить отведенный земельный участок на 15-20 квартир и построить их быстро, качественно, по уже утвержденному проекту, который можно корректировать в связи с пожеланиями застройщика, - рассказал директор Гродненского центра недвижимости Иван Скерсь. - Там предусмотрены места и под хозпостройки. Такие цепочки домов-таунхаусов украсят любой район индивидуальной жилой застройки, поскольку они привязаны к магистральным дорогам".

Такая практика будет применена в микрорайоне Барановичи-9 возле дороги на Августовский канал, в микрорайоне Заболоть возле нового квартала высотной застройки Грандичи-2 и дороги на Поречье.

В прошлом году такие участки выделены для строительства домов индустриальным методом в микрорайонах Заболоть, Зарица, Барановичи. В Зарице блокированные жилые дома возводит "Гродножилстрой", инвесторы из Минска приобрели 13 га земли в микрорайоне Погораны-Кошевники. В Барановичах такие дома будет собирать "Полесьежилстрой", которому отведено почти 7 га земли. Причем каждый инвестор самостоятельно выбирает стройматериалы, проекты, которые могут быть скорректированы хозяевами купленных домов до начала возведения.

"Мы строим светлые просторные дома с большими окнами, высокими потолками и полноценным вторым этажом свободной планировки. О комфорте жильцов позаботились заранее: в каждом доме предусмотрено независимое газовое отопление, подведены вода, центральная канализация и электричество. Два авто в любой момент можно парковать на облагороженной стоянке, предусмотренной проектом. Прямо из гостиной можно сделать вход на террасу", - отметили в компании "АстоСтрой".

В нынешнем году благодаря продаже пяти земельных участков для строительства индивидуального жилья индустриальным методом в городской бюджет поступило Br3,8 млн.

Тем временем, как уточнил Иван Скерсь, в Барановичах-6 и Барановичах-11 готовятся два земельных участка, которые в октябре будут выставлены на городской аукцион. Последний площадью 4 га будет расположен на улице Ткацкой. В литовском направлении небольшой земельный участок отводится на улице Грандичской.-0-