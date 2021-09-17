В Гродно в День народного единства заложили капсулу с посланием потомкам

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на Кургане Славы заложили капсулу времени с посланием потомкам и высадили аллею Единства, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, открыл торжественный митинг у Кургана Славы. Место проведения выбрано не случайно - мемориальный комплекс был открыт в 30-летнюю годовщину воссоединения Беларуси - 17 сентября 1969 года.

В тот день на кургане была заложена капсула с посланием потомкам. Накануне праздника ее вскрыли: текст и сама капсула будут экспонироваться в областном историко-археологическом музее. А сегодня во время митинга на мемориальном комплексе заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений. Вскрыть ее необходимо будет 17 сентября 2050 года.

В церемонии закладки капсулы времени приняли участие представители молодежи региона, а также председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. "17 сентября для жителей Принеманского края особая дата. В 1939 году именно наша земля вернулась в родной дом, имя которому Беларусь. Свершилась величайшая историческая справедливость, к которой наш народ шел через года. Чем дальше от нас те годы, тем глубже осознание масштабности и значимости произошедшего", - отметил он. Владимир Караник подчеркнул, что долг нынешних поколений сохранить общенародное согласие, сплоченность, спокойствие и порядок, а также продолжить эстафету времени, твердо следуя национальным интересам.

Празднование Дня народного единства в Гродно дало старт сразу нескольким городским традициям. Рядом с Курганом Славы заложили аллею Единства. Представители местной власти, депутатского корпуса, организаций и предприятий города, учебных заведений и общественности заложили первых 17 деревьев новой аллеи. Пополнять ее планируют ежегодно.

Также в День народного единства учебным заведениям области присвоили имена героев и знаменитых земляков. Традицию продолжат и в будущем.

Праздник в Гродно продолжился сразу на нескольких локациях. Одной из центральных стала улица 17 сентября - здесь проходят спортивные состязаний, выступления, работает осенняя выставка.

А одним из самых интересных событий 17 сентября станет открытие на Старом мосту в Гродно восстановленных исторических табличек. Они были размещены там в 1949 году, когда сооружение было восстановлено и открыто в честь 10-летия воссоединения Беларуси.

Праздничные мероприятия к Дню народного единства проходят во всех районах области.-0-

Фото Леонида Щеглова